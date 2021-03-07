Тутберидзе объяснила, почему дала Косторной ещё один шанс

В прошлом году Алена Косторная со скандалом покинула команду тренера Этери Тутберидзе и ушла к Евгению Плющенко.

Однако в команде Плющенко фигуристка не прижилась и вновь захотела вернуться к Тутберидзе. Тренер решила дать ей второй шанс. По её словам, решающим в этой ситуации стал голос её дочери Дианы.

"Диана была ее адвокатом. Она сказала: мама, ты должна дать шанс. Мне кажется, Бог все-таки велел давать шанс. Не хочу эту мысль в голове держать, что я могла дать возможность. Тогда человек остается с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь. То есть тебе кажется, что ты именно там что-то мог сделать, а тебе не дали возможности", — пояснила Тутберидзе.