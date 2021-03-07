Петра Яна лишили чемпионского титула в UFC

Российский боец Петр Ян был лишен чемпионского титула в UFC после боя с американцем Алджемейном Стерлингом.

В ходе поединка россиянин использовал запрещенный удар коленом. Согласно правилам за это нарушение бойца дисквалифицируют.

Судьи объявили Стерлинга победителем и Ян получил автоматический проигрыш. Американец не принял чемпионский пояс и бросил его на пол октагона.