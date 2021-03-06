У российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина обнаружили повреждение прямой мышцы бедра левой ноги.
Из-за этого футболист не будет участвовать в матче против "Пармы".
"После того, как несколько дней у Кокорина сохранились болевые ощущения, было проведено дополнительное обследование. Оно выявило минимальное повреждение прямой мышцы бедра левой ноги. начал терапевтическое лечение, в ближайшие дни его статус будет пересмотрен", — сказано на сайте клуба.
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