Кокорин травмировал прямую мышцу бедра левой ноги

У российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина обнаружили повреждение прямой мышцы бедра левой ноги.

Из-за этого футболист не будет участвовать в матче против "Пармы".

"После того, как несколько дней у Кокорина сохранились болевые ощущения, было проведено дополнительное обследование. Оно выявило минимальное повреждение прямой мышцы бедра левой ноги. начал терапевтическое лечение, в ближайшие дни его статус будет пересмотрен", — сказано на сайте клуба.