Елисеев подтянул Россию к лидерам биатлонной эстафеты в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место проходит мужская эстафетная гонка. За российскую команду выступают Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Этап Халили

Карим на первом этапе оступился уже на "лёжке" — россиянин допустил два промаха и закрыл их тремя дополнительными патронами. При стрельбе стоя Халили был точен, но отставание от лидеров при передаче эстафеты получилось значительным — 55 секунд.

Лидерами на второй этап ушли команды Германии, Норвегии и Чехии.

1. Германия.

2. Норвегия.

3. Чехия.

10. Россия — +55,1 (0+3).

Этап Елисеева

Елисеев на своём этапе отлично отработал стрельбу — ни одного промаха. Матвей смог поднять команду на шестое место, отставание при передаче эстафеты составило 58 секунд от лидера и 11 секунд от борьбы за медали.

Лидерство захватила команда Германии, преследователями стали французы. Норвежец Йоханнес Дале заработал штрафной круг и отстал значительно.

Германия. Франция — +10,1. Украина — +46,4. Словения — +46,5. Австрия — +47,3. Белоруссия — +56,3. Россия — + 57,9 (0+3).

Новость дополняется…