На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место проходит мужская эстафетная гонка. За российскую команду выступают Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Карим на первом этапе оступился уже на "лёжке" — россиянин допустил два промаха и закрыл их тремя дополнительными патронами. При стрельбе стоя Халили был точен, но отставание от лидеров при передаче эстафеты получилось значительным — 55 секунд.
Лидерами на второй этап ушли команды Германии, Норвегии и Чехии.
Елисеев на своём этапе отлично отработал стрельбу — ни одного промаха. Матвей смог поднять команду на шестое место, отставание при передаче эстафеты составило 58 секунд от лидера и 11 секунд от борьбы за медали.
Лидерство захватила команда Германии, преследователями стали французы. Норвежец Йоханнес Дале заработал штрафной круг и отстал значительно.
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