Мужская эстафета лыжного ЧМ завершилась разборкой Клебо и Большунова

На чемпионате мира в Оберстдорфе по лыжным гонкам прошла мужская эстафетная гонка. Российскую команду представляли Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

Большунов после этапов Червоткина, Якимушкина и Мальцева получил эстафету с отставанием в 35 секунд от норвежцев, за которых бежит Йоханнес Клебо.

Преследование норвежского лыжника вместе с Большуновым ведут француз Жюль Ляпьер, швед Вильям Поромаа, финн Йони Мяки и швейцарец Роман Фюргер.

Клебо снова опередил Большунова

Россиянин догнал норвежца достаточно быстро — после первого круга Большунов и Клебо шли вместе. Лыжники гарантировали себе хорошее преимущество над другими конкурентами и оставили разборку за победу на последние метры дистанции.

Развязка наступила на последнем подъёме перед финишем. Клебо взвинтил темп, который не смог поддержать Большунов. В финишном створе уже было всё понятно — подиум чемпионата мира-2019 был повторён полностью. Норвегия — первая, Россия — вторая, Франция — третья.

Норвегия — 1 час 52 минуты 39,0 секунд. Россия — +12,0. Франция — +1.12,6. Швеция — +1.16,5. Швейцария — +1.32,2. Финляндия — +1.49,4.