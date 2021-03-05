Мужская эстафета лыжного ЧМ завершилась разборкой Клебо и Большунова

На чемпионате мира в Оберстдорфе по лыжным гонкам прошла мужская эстафетная гонка. Российскую команду представляли Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.
Большунов после этапов Червоткина, Якимушкина и Мальцева получил эстафету с отставанием в 35 секунд от норвежцев, за которых бежит Йоханнес Клебо.
Преследование норвежского лыжника вместе с Большуновым ведут француз Жюль Ляпьер, швед Вильям Поромаа, финн Йони Мяки и швейцарец Роман Фюргер.
Россиянин догнал норвежца достаточно быстро — после первого круга Большунов и Клебо шли вместе. Лыжники гарантировали себе хорошее преимущество над другими конкурентами и оставили разборку за победу на последние метры дистанции.
Развязка наступила на последнем подъёме перед финишем. Клебо взвинтил темп, который не смог поддержать Большунов. В финишном створе уже было всё понятно — подиум чемпионата мира-2019 был повторён полностью. Норвегия — первая, Россия — вторая, Франция — третья.
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