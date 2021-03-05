Легков объяснил, почему Якимушкин отстал на втором этапе эстафеты

Олимпийский чемпион Александр Легков в эфире "Матч ТВ" рассказал, почему Иван Якимушкин растерял преимущество на втором этапе эстафеты чемпионата мира в Оберстдорфе.

На первом этапе Алексей Червоткин заработал преимущество в 44,7 секунды, а Якимушкин передавал эстафету Артёму Мальцеву с отставанием в 23,6.

По словам Легкова, ему прислал сообщение Сергей Устюгов и рассказал, что у Якимушкина были проблемы со смазкой лыж.

"Ивану очень сильно задрали ворс на "зеро". Это значит, что сильнее прошлись наждачкой, чтобы было держание. Ну, это мнение Сергея. Нужно разговаривать с сервис-бригадой", — заявил Легков.