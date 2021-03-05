Промес рассказал, как испугался в московском метро

Форвард "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, как однажды испугался, попав в московское метро. Футболист оказался там, когда его подвёл личный водитель.
По словам Промеса, он ни слова не понимал по-русски и запутался в указателях.
"Мой водитель не брал трубку. Других номеров у меня не было, и я уехал в неправильную сторону и всерьёз испугался!" — приводит слова Промеса пресс-служба "Спартака".
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В конце февраля голландец вернулся в состав красно-белых.
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