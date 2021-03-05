Губерниев рассказал о сложной погоде перед мужской эстафетой на ЧМ

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев рассказал о погодных условиях перед стартом мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам. По его словам, в Оберстдорфе выпал снег, и трасса оказалась разбитой.
"Для смазчиков будет большое испытание, они с самого утра работали над лыжами. То, что происходит в Оберстдорфе, — тяжёлая погода", — заявил Губерниев в эфире из Германии.
В составе сборной России в этой гонке выступят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.
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