Российские биатлонистки остались без медалей в эстафете на юниорском ЧМ

На юниорском чемпионате мира по биатлону в австрийском Обертиллиахе завершилась эстафетная гонка у девушек (до 19 лет). Гонку выиграли француженки Фани Бертран, Жанна Ричард и Майя Клотенс.
Победительницы прошли три этапа с семью дополнительными патронами за 53 минуты 30,5 секунд. Вторыми финишировали словенки, третьими — итальянки.
Российская команда в составе Влады Шишкиной, Василисы Марусовой и Анастасии Гришиной заработала один штрафной круг, использовав восемь доппатронов. Россиянки финишировали шестыми с отставанием в 2 минуты 7,3 секунды.
Позже в Обертиллиахе состоится эстафету у юношей.
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