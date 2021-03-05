Волгоградский футболист рассказал, как Слуцкий ударил судью

Бывший футболист волгоградской "Олимпии" Андрей Рябых рассказал о случае с тренером Леонидом Слуцким, который ударил судью во время матча. Инцидент произошёл в игре волгоградцев против саранского "Светотехника".

Рябых заявил, что потасовка началась между футболистами — игроки "Олимпии" пытались доказать судье его неправоту, а соперники заступались за рефери. Слуцкий пытался защитить своих игроков и не сдержался, ударив арбитра.

"Леонид Викторович побежал нас защищать. В его понятии мы ведь еще дети были. Не сдержался — я думаю, что в силу возраста — и ударил судью", — приводит "Чемпионат" слова Рябых.

Игрок уточнил, что потасовку удалось остановить, а матч доиграли с тем же судьёй. Слуцкий работал с "Олимпией" с 1998 по 2000 год.