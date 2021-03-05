Финские лыжники побрились налысо перед эстафетой чемпионата мира

Финский лыжник Иво Нисканен уговорил своих товарищей по команде побриться налысо. Сам спортсмен является лысым.

Нисканен предложил лишиться волос Йони Мяки, когда тот выиграл серебряную медаль в командном спринте чемпионата мира в Оберстдорфе. Мяки сначала сопротивлялся, но после 15-километровой "разделки", где он сошёл с дистанции, согласился.

"Это было не очень трудно, в армии я тоже был лысым. Просто хочу быть частью одной лысой команды", — приводит Iltalehti слова Мяки.

Своего партнёра по команде поддержали Ристоматти Хакола, Лаури Лёписте, Лаури Вуоринен и Пертту Хювяринен.

5 марта финская команда в составе Хаколы, Нисканена, Хювяринена и Мяки выступит в эстафете на чемпионате мира.