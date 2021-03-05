WADA изучит российский флаг на болиде "Хааса"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведёт расследование по факту появления российского флага на ливрее болида команды Формулы-1 "Хаас". 4 марта была проведена презентация машины, на которой в шести разных местах виден триколор.

В составе команды будет выступать россиянин Никита Мазепин. Так как гонки Формулы-1 имеют статус чемпионата мира, пилот примет участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила использование цветов российского флага. По заявлению "Хааса", решение CAS по запрету национальной символики РФ не касается автомобилей.

"WADA осведомлено об этом вопросе и изучает его с соответствующими органами", — говорится в заявлении агентства, которое ввело санкции против России.

"Хаас" является американской командой. Появление российского флага на ливрее команды — результат сотрудничества с концерном "Уралкалий".