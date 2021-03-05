Карточку Тома Брэди продали за рекордные $1,32 млн

На аукционе PWCC Marketplace был установлен новый рекорд по стоимости карточки с автографом игрока в американский футбол. Изображение футболиста клуба "Тампа-Бэй Бакканирс" Тома Брэди ушло с молотка за $1,32 млн.

Предыдущий рекорд принадлежал карточке футболиста "Канзас-Сити Чифс" Патрика Махоумса, которая была продана за $861 тыс.

Карточка Брэди была выпущена в 2000 году, когда он впервые сыграл в НФЛ за "Нью-Ингленд Пэтриотс". Брэди является рекордсменом по победам в Супербоуле — чемпионство футболист выигрывал семь раз.

Покупателем стал Джеймс Пак. Обладатель карточки заявил, что собирает их с самого детства.

"Учитывая неоспоримый статус Брэди, эта карточка является важной частью спортивной истории и любой коллекции", — заявил Пак.

Рекорд по карточкам среди спортсменов принадлежит Майклу Джордану. Изображение баскетболиста было продано за $14,4 млн в феврале 2021 года.