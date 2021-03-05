Губерниев извинился перед финном, который "снял скальп с русских"

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев попросил прощения у финна Тери Мяки, отца лыжника Йони Мяки. Ранее журналист оскорбил мужчину, назвав его "мудилой".

Столь несдержанную реакцию Губерниев проявил после того, как Мяки-старший заявил, что его сын "снял скальп с русских". Слова прозвучали после командного спринта, где в финишном створе Йони Мяки опередил Глеба Ретивых.

Губерниев позже выяснил, что у финнов "снять скальп" — устоявшееся выражение в случаях превосходства над соперниками.

"Я прошу прощения у отца Йони. Финны говорят так, когда кого-то превосходят. Это действительно звучало странно, но лучше уважать друг друга", — приводит Italehti слова Губерниева.

Скандальный Мяки

Йони Мяки ранее стал участником скандала с Александром Большуновым. Лыжник на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти подрезал россиянина, за что получил палкой.

После финишной отсечки Большунов врезался в Мяки. За такое поведение россиянин получил испытательный срок, который будет действовать до конца сезона.

5 марта Мяки и Большунов станут соперниками на последнем этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.