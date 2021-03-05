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Российские лыжники сдают телефоны тренеру в 10 вечера

Спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как решается вопрос с использованием телефонов во время чемпионата мира в Оберстдорфе. Ранее наставник российских лыжников заявила, что намерена запретить спортсменам пользоваться соцсетями во время турнира.

По словам Вяльбе, лыжники в группе Олега Перевозчикова отдают ему телефоны до 10 вечера. Тренер руководит работой Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко, Сергея Ардашева и Ильи Семикова.

"Они приносят, кто-то даже на полтора часа раньше. Это нормальное явление", — приводит РИА "Новости" слова Вяльбе.

Сборная России на турнире завоевала три медали. Золото в скиатлоне выиграл Александр Большунов, серебро взяла команда в женской эстафете, бронзу — Большунов и Глеб Ретивых в командном спринте.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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