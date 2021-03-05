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Стали известны составы всех команд на мужскую эстафету КМ в Нове-Место

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал состав команд на мужскую эстафету Кубка мира в Нове-Место. Гонка состоится 5 марта и начнётся в 17.20 по московскому времени.

Стали известны составы всех команд на мужскую эстафету КМ в Нове-Место

Команды Норвегии, Швеции и Франции выставили основные составы на эстафетную гонку. Сборная России выступит в том же составе, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Поклюке.

Первый этап проведёт Карим Халили, второй - Матвей Елисеев, третий - Александр Логинов, четвёртый - Эдуард Латыпов.

Участие в гонке проведут 24 команды. Полностью состав сборных можно посмотреть здесь.

Старт-лист мужской эстафеты

  1. Норвегия: Струла Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё.
  2. Швеция: Пеппе Фемлинг, Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсиулом.
  3. Франция: Антуанн Гигонна, Кинтен Фийон Майе, Симон Дестьё, Эмильен Жаклен.
  4. Россия: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
  5. Германия: Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Филипп Наврат.
  6. Италия: Дидье Бионац, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш.
  7. Украина: Артём Тищенко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артм Прима.
  8. Австрия: Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер.
  9. Чехия: Михал Крчмар, Ондржей Моравец, Милан Земличка, Адам Вацлавик.

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Автор: Артём Пермяков
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