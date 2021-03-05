Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал состав команд на мужскую эстафету Кубка мира в Нове-Место. Гонка состоится 5 марта и начнётся в 17.20 по московскому времени.
Команды Норвегии, Швеции и Франции выставили основные составы на эстафетную гонку. Сборная России выступит в том же составе, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Поклюке.
Первый этап проведёт Карим Халили, второй - Матвей Елисеев, третий - Александр Логинов, четвёртый - Эдуард Латыпов.
Участие в гонке проведут 24 команды. Полностью состав сборных можно посмотреть здесь.
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