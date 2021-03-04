Жену футболиста Мамаева могут арестовать за угрозы его любовнице

Жена российского футболиста Павла Мамаева Алана угрожает смертью любовнице мужа Ирен Морено. Так утверждает юрист последней Тереза Буэйес.

"Будем защищать достоинство Ирен и начнем с иска в Испании. Алана сделала вещи, недопустимые в нашей стране. Алана угрожает Ирен смертью! Я собираюсь посадить Алану в тюрьму!", — заявила адвокат газете "Спорт-Экспресс".

Ранее Алана Мамаева заявила, что супруг изменил ей на сборах "Ростова" в Испании, продемонстрировав в Instagram имя, паспорт и фотографию возможной соперницы, а также ее переписку с Павлом.

Испанка, которая оказалась известной моделью, ответила Алане в Instagram. Ирен намекнула, что у неё с футболистом серьёзные отношения.