Жена российского футболиста Павла Мамаева Алана угрожает смертью любовнице мужа Ирен Морено. Так утверждает юрист последней Тереза Буэйес.
"Будем защищать достоинство Ирен и начнем с иска в Испании. Алана сделала вещи, недопустимые в нашей стране. Алана угрожает Ирен смертью! Я собираюсь посадить Алану в тюрьму!", — заявила адвокат газете "Спорт-Экспресс".
Ранее Алана Мамаева заявила, что супруг изменил ей на сборах "Ростова" в Испании, продемонстрировав в Instagram имя, паспорт и фотографию возможной соперницы, а также ее переписку с Павлом.
Испанка, которая оказалась известной моделью, ответила Алане в Instagram. Ирен намекнула, что у неё с футболистом серьёзные отношения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.