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Казакевич провалила дебютный этап эстафеты в Нове-Место

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартовал женской эстафетой. В составе сборной России участие в старте приняли Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

Казакевич провалила дебютный этап эстафеты в Нове-Место

Этап Кайшевой

Ульяна Кайшева использовала один дополнительный патрон при стрельбе лёжа и два на "стойке". Россиянка показала шестой ход на лыжне, что вылилось в отставание в 18,2 секунды. 

Кайшева передала эстафету восьмой. Лидировала после первого этапа норвежка Ингрид Тандревольд.

  • 1. Норвегия.
  • 2. Швейцария.
  • 3. Украина.
  • 8. Россия - +18,2.

Этап Казакевич

Дебютантка в эстафетных гонках на "лёжке" промахнулась последним выстрелом, но закрыла мишень дополнительным патроном. После этого отставание на отсечке увеличилось до 22 секунд. 

Темп на этапе задавала норвежка Тириль Экхофф. Она первой ушла со второго огневого рубежа и привезла француженке отрыв в 11 секунд. Третьей эстафету передали украинки.

Казакевич снова допустила один промах на "стойке". Чтобы закрыть мишень, Ирине понадобилось три допатрона. Она передала эстафету 11-й с отставанием в 1 минуту 11 секунд.

  • 1. Норвегия.
  • 2. Франция.
  • 3. Украинка.
  • 4. Россия - +1.09,4

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Автор: Артём Пермяков
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