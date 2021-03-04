"Спартак" не будет платить "Аяксу", если Промес получит тюремный срок

Директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что клуб смог обезопасить себя, если новичок команды Квинси Промес получит наказание по уголовному делу в Голландии.

Промеса подозревают в нанесении ножевых ранений своему родственнику на одной из вечеринок. Футболист якобы поранил мужчине ногу. Экс-игрок "Аякса" обвинения опровергает.

Мележиков заявил, что "Спартак" не будет нести финансовые или юридические риски. Если Промес получит срок, то красно-белые прекратят выплаты "Аяксу" — сумма в 8,5 млн евро переводится голландцам несколькими траншами.

"Если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся", — приводит "Чемпионат" слова Мележикова.