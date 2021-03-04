Соперник Большунова досрочно вернулся в Норвегию с чемпионата мира

Норвежский чемпион мира Шур Рёте прекратил выступления на чемпионате мира в Оберстдорфе. Лыжник вернулся в Норвегию.
Отъезд Рёте вызван тем, что в ближайшее время его девушка родит ребёнка, сообщает NRK.
Таким образом, Рёте не сможет принять участие в эстафетной гонке и лыжном марафоне на 50 километров.
Рёте на этом чемпионате мира дважды был шестым в скиатлоне и гонке с раздельным стартом.
На предыдущих турнирах Рёте дважды завоевал золото в эстафете. На счету лыжника также золото и бронза в скиатлоне, бронза в марафоне.
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