Соперник Большунова досрочно вернулся в Норвегию с чемпионата мира

Норвежский чемпион мира Шур Рёте прекратил выступления на чемпионате мира в Оберстдорфе. Лыжник вернулся в Норвегию.

Отъезд Рёте вызван тем, что в ближайшее время его девушка родит ребёнка, сообщает NRK.

Таким образом, Рёте не сможет принять участие в эстафетной гонке и лыжном марафоне на 50 километров.

Рёте на этом чемпионате мира дважды был шестым в скиатлоне и гонке с раздельным стартом.

На предыдущих турнирах Рёте дважды завоевал золото в эстафете. На счету лыжника также золото и бронза в скиатлоне, бронза в марафоне.