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Стали известны составы всех команд на женскую эстафету КМ в Нове-Место

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В чешском Нове-Место 4 марта стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины в эстафетной гонке.

Стали известны составы всех команд на женскую эстафету КМ в Нове-Место

Начало эстафеты запланировано на 18.05 по московскому времени. Трансляция будет доступна на "Матч ТВ".

Сборную России в этой гонке представят Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова. По сравнению с чемпионатом мира произошло два изменения - Казакевич и Куклина выступят вместо Евгении Павловой и Татьяны Акимовой.

Старт-лист женской эстафеты

Участие в эстафете примет 21 команда.

  1. Германия: Хаммершмидт, Хинц, Хеттих, Пройсс.
  2. Швеция: Брорссон, Ханна Эберг, Перссон, Эльвира Эберг.
  3. Франция: Бескон, Бреза-Буше, Шевалье, Симон.
  4. Норвегия: Тандреволд, Экхофф, Лин, Ройселанн.
  5. Россия: Кайшева, Казакевич, Куклина, Миронова.
  6. Белоруссия: Кривко, Алимбекова, Сола, Кручинкина.
  7. Украина: Блашко, Джима, Меркушина, Пидгрушная.
  8. Италия: Санфилиппо, Вирер, Витоцци, Каррара.
  9. Австрия: Швайгер, Иннерхофер, Здук, Хаузер.
  10. Чехия: Жислова, Пускарчикова, Давидова, Хрватова.

Полностью состав сборных можно посмотреть здесь.

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Автор: Артём Пермяков
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