Стали известны составы всех команд на женскую эстафету КМ в Нове-Место

В чешском Нове-Место 4 марта стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины в эстафетной гонке.

Начало эстафеты запланировано на 18.05 по московскому времени. Трансляция будет доступна на "Матч ТВ".

Сборную России в этой гонке представят Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова. По сравнению с чемпионатом мира произошло два изменения - Казакевич и Куклина выступят вместо Евгении Павловой и Татьяны Акимовой.

Старт-лист женской эстафеты

Участие в эстафете примет 21 команда.

Германия: Хаммершмидт, Хинц, Хеттих, Пройсс. Швеция: Брорссон, Ханна Эберг, Перссон, Эльвира Эберг. Франция: Бескон, Бреза-Буше, Шевалье, Симон. Норвегия: Тандреволд, Экхофф, Лин, Ройселанн. Россия: Кайшева, Казакевич, Куклина, Миронова. Белоруссия: Кривко, Алимбекова, Сола, Кручинкина. Украина: Блашко, Джима, Меркушина, Пидгрушная. Италия: Санфилиппо, Вирер, Витоцци, Каррара. Австрия: Швайгер, Иннерхофер, Здук, Хаузер. Чехия: Жислова, Пускарчикова, Давидова, Хрватова.

Полностью состав сборных можно посмотреть здесь.