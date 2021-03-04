В чешском Нове-Место 4 марта стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины в эстафетной гонке.
Начало эстафеты запланировано на 18.05 по московскому времени. Трансляция будет доступна на "Матч ТВ".
Сборную России в этой гонке представят Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова. По сравнению с чемпионатом мира произошло два изменения - Казакевич и Куклина выступят вместо Евгении Павловой и Татьяны Акимовой.
Участие в эстафете примет 21 команда.
Полностью состав сборных можно посмотреть здесь.
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