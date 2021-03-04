Норвежцы обрадовались возвращению "каменного лица" Большунова

Норвежские журналисты раскритиковали российского лыжника Александра Большунова за поведение после гонки с раздельным стартом на чемпионате мира в Оберстдорфе. Прессе не понравилось, что россиянин не дал комментарий после финиша.
Норвежское издание Dagbladet в статье после гонки указало, что ожидалось противостояние между Большуновым и норвежцами, но его не получилось.
"На последних 5 километрах у Большунова наступили трудности. Он очевидно был уставшим", — говорится в статье.
Журналисты отметили, что Большунов после финиша не ушёл сразу со стадиона, а продолжительное время отдыхал лёжа на снегу.
"После короткой беседы с тренером и своей подругой он прошёл мимо журналистов. Знаменитое каменное лицо Большунова вернулось", — говорится в статье.
На просьбу журналистов издания прокомментировать результаты гонки Большунов не ответил. Об этом накануне говорил и российский комментатор Дмитрий Губерниев.
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