Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Австралии обнаружили пчелу, которую не видели 100 лет
Политолог Алексей Казаков: ЕГЭ, ВПР - это уничтожение образования
Спецслужбы предотвратили теракт в Калининградской области
Улов российских рыбаков снизился на 12,7%
"Первый космический": новый проект Роскосмоса порадует телезрителей
Познер назвал "глупостью" призыв Певцова ввести цензуру на ТВ
МИД Словакии извинился за шутку про Украину, "Спутник V" и Закарпатье
Вороны способны планировать свои действия
В ЕАЭС сильнее всего подорожали сахар, картофель и подсолнечное масло

Американский "Хаас" будет выступать в Формуле-1 под российским флагом

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Команда Формулы-1 из США "Хаас" провела презентацию нового болида. На машине в сезоне будут выступать россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

Американский "Хаас" будет выступать в Формуле-1 под российским флагом

Титульным спонсором "Хааса" стал "Уралкалий". Соответственно изменилось и название команды — F1 Uralkali Haas.

Новый болид VF-21 выполнен в цветах российского флага — белом, синем и красном. Флаг можно распознать с разных сторон машины.

Вместе с тем, россиянин Мазепин не сможет использовать национальную символику, так как гонки Формулы-1 имеют статус чемпионата мира. Решение CAS на основании вердикта WADA по "российскому делу" предполагает запрет на флаг и гимн России в крупных международных соревнованиях.

"Хаас" в Формуле-1

"Хаас" выступает в чемпионате с 2016 года. Лучший результат команды в Кубке конструкторов — пятое место в сезоне-2018.

Лучший личный результат "Хааса" — четвёртое место Ромена Гросжана на "Гран-при Австрии" в 2018 году.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Вороны способны планировать свои действия
В ЕАЭС сильнее всего подорожали сахар, картофель и подсолнечное масло
Украина утвердила национальную экономическую стратегию до 2030 года
Подростков осудили за насилие над 11-летней девочкой под Саратовом
Михалков объяснил, зачем "Бесогон" возвращается на ТВ
В Минсельхозе разъяснили, куда "утекает" российское масло
Захарова о Западе и оппозиции: "Вы же видите — идёт наступление"
Насте Ивлеевой подарили на день рождения Валерия Меладзе
НХЛ может наказать Овечкина за удар соперника в пах
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Политический карлик": Крым ответил на агрессивную риторику Украины

Очередное агрессивное заявление о том, что Украина "готова" захватывать Крым военными методами "буквально завтра", отдаёт безумием.

"Политический карлик": Крым ответил на агрессивную риторику Украины
Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?
Экономика и бизнес
Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?
Политика. Новости и аналитика
Украина получила неожиданную благодарность за санкции
Мир. Новости мира
Новые жалобы Зеленского на Россию пришлось выслушивать главе Евросовета
Любовь Степушова Правящая коалиция Словакии на грани распада из-за "Спутника V" Любовь Степушова Игорь Буккер США предупреждают: к женщинам не прикасаться! Игорь Буккер Светлана Бобырь Какие шаги предпринять, если затопили квартиру Светлана Бобырь
Политика. Новости и аналитика
Российские власти удивлены пунктом санкций США об экспорте вооружений
Новости Украины
Украина будет судить за контакты с Россией
Участники "Битвы экстрасенсов" не смогли предсказать болезнь ведущего
Шоу-бизнес
Участники "Битвы экстрасенсов" не смогли предсказать болезнь ведущего
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников