Американский "Хаас" будет выступать в Формуле-1 под российским флагом

Команда Формулы-1 из США "Хаас" провела презентацию нового болида. На машине в сезоне будут выступать россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

Титульным спонсором "Хааса" стал "Уралкалий". Соответственно изменилось и название команды — F1 Uralkali Haas.

Новый болид VF-21 выполнен в цветах российского флага — белом, синем и красном. Флаг можно распознать с разных сторон машины.

Вместе с тем, россиянин Мазепин не сможет использовать национальную символику, так как гонки Формулы-1 имеют статус чемпионата мира. Решение CAS на основании вердикта WADA по "российскому делу" предполагает запрет на флаг и гимн России в крупных международных соревнованиях.

"Хаас" в Формуле-1

"Хаас" выступает в чемпионате с 2016 года. Лучший результат команды в Кубке конструкторов — пятое место в сезоне-2018.

Лучший личный результат "Хааса" — четвёртое место Ромена Гросжана на "Гран-при Австрии" в 2018 году.