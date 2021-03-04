Нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину грозит наказание за удар клюшкой соперника в пах. В игре против "Бостона" от действий россиянина пострадал нападающий Трент Фредерик.
В третьем периоде между хоккеистами произошла стычка. Фредерик оказался на льду, а Овечкин нанёс ему удар клюшкой в пах. Оба игрока были удалены на две минуты.
По правилам НХЛ Овечкин получил малый штраф за slashing (рубящий удар клюшкой). В регламенте лиги не указаны какие-либо дополнительные санкции за подобное нарушение. Решение принимает комиссар лиги, сообщает ESPN.
В НХЛ к такого рода ударам относятся по-разному. Так, Брэд Маршанд за подобное нарушение был дисквалифицирован на два матча, Евгений Малкин заплатил штраф в размере 5 тыс. долларов, а Сидни Кросби избежал дополнительного наказания.
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