НХЛ может наказать Овечкина за удар соперника в пах

Нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину грозит наказание за удар клюшкой соперника в пах. В игре против "Бостона" от действий россиянина пострадал нападающий Трент Фредерик.

В третьем периоде между хоккеистами произошла стычка. Фредерик оказался на льду, а Овечкин нанёс ему удар клюшкой в пах. Оба игрока были удалены на две минуты.

По правилам НХЛ Овечкин получил малый штраф за slashing (рубящий удар клюшкой). В регламенте лиги не указаны какие-либо дополнительные санкции за подобное нарушение. Решение принимает комиссар лиги, сообщает ESPN.

В НХЛ к такого рода ударам относятся по-разному. Так, Брэд Маршанд за подобное нарушение был дисквалифицирован на два матча, Евгений Малкин заплатил штраф в размере 5 тыс. долларов, а Сидни Кросби избежал дополнительного наказания.