Тренер "Фиорентины" снизил требования к Кокорину

Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли призвал болельщиков и журналистов снизить давление на нападающего Александра Кокорина. По словам наставника "фиалок", россиянину необходимо время, чтобы интегрироваться в итальянский футбол.

Кокорин после перехода в "Фиорентину" выходил на замену три раза. В общей сложности он провёл 79 минут на поле.

"Мы должны снизить ожидания, проявить терпение. Кокорин должен понимать итальянский футбол", — приводит пресс-служба "Фиорентины" слова Пранделли.

"Пользы меньше, чем от вешалки"

Фанаты "Фиорентины" тем временем ждать не хотят и вовсю критикуют Кокорина. Во время матча с "Ромой", который флорентийцы проиграли со счётом 1:2, болельщики в Twitter высказали недовольство появлением россиянина на поле, а также отметили, что он ни разу не коснулся мяча.

"Кокорин на поле, Кальехон — в запасе. Это заставит вас смеяться". "От этого русского меньше пользы, чем от вешалки. Позор тому, кто его купил!"

Неудачи "Фиорентины"

"Фиалки" в последних пяти матчах набрали три очка. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. От зоны вылета "Фиорентину" отделяют пять очков.