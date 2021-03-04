Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, в среду была доставлена в больницу. Полиция проводит проверку по данному факту, так как у женщины было отравление таблетками.
"Накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева доставлена с отравлением таблетками", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.
Информацию подтвердила подруга женщины Юлия. Она обнаружила Мамаеву без сознания дома.
"Я приехала, вызвала "скорую". Ей поставили глюкозу", — приводит РЕН ТВ слова Юлии.
Алана назвала ситуацию "приколом" и заявила, что её в больницу не забирали.
"Забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?" — приводит Life Shot слова Мамаевой.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Мамаева уличила мужа в очередной измене и нашла его любовницу.
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