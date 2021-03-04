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Жена Мамаева доставлена в больницу с отравлением таблетками

Спорт » Командные виды » Футбол

Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, в среду была доставлена в больницу. Полиция проводит проверку по данному факту, так как у женщины было отравление таблетками.

Жена Мамаева доставлена в больницу с отравлением таблетками

"Накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева доставлена с отравлением таблетками", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Информацию подтвердила подруга женщины Юлия. Она обнаружила Мамаеву без сознания дома.

"Я приехала, вызвала "скорую". Ей поставили глюкозу", — приводит РЕН ТВ слова Юлии.

Приколы Мамаевой

Алана назвала ситуацию "приколом" и заявила, что её в больницу не забирали.

"Забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?" — приводит Life Shot слова Мамаевой.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Мамаева уличила мужа в очередной измене и нашла его любовницу.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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