Тарасова призвала Косторную извиниться, Навка встала на защиту Алёны

Фигуристка Алёна Косторная делает попытки вернуться в группу Этери Тутберидзе. 17-летняя спортсменка в июле 2020 года громко ушла от тренера в академию Евгения Плющенко, но спортивные результаты значительно ухудшились.

Косторная заняла второе место на "Гран-при" в Москве, была второй на одном из этапов Кубка России, а в финале турнира заняла шестое место. Тем самым чемпионка Европы не смогла отобраться на чемпионат мира, который в конце марта пройдёт в Швеции.

Разговоры о возможном возвращении Косторной подтвердил директор школы "Самбо-70", в которой работает Тутберидзе, Ренат Лайшев. По его словам, фигуристка решает все вопросы лично с тренером.

"Как Тутбердзе решит, так всё и будет", — заявил Лайшев в интервью "Чемпионату".

Тарасова предлагает Косторной извиниться

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что в таком переходе важна позиция самой спортсменки. По мнению специалиста, Косторной необходимо принести публичные извинения Тутберидзе.

"Она громко, на всю страну, уходила. Теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера", — приводит РИА "Новости" слова Тарасовой.

Навка не осуждает Косторную

По словам олимпийской чемпионки Татьяны Навки, у Косторной должны появиться веские основания, чтобы вернуться к Тутберидзе. По её мнению, осуждать спортсменку нельзя.

"Каждый человек свободен в собственном выборе, и осуждать Алёну в данном случае нельзя. Она ушла от Тутберидзе в ранге чемпионки Европы. Этим всё сказано", — приводит RT слова Навки.