Стали известны все пары 1/4 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) провели жеребьёвку стадии ¼ финала Кубка России.
Восемь команд были произвольно распределены на две "корзины". Затем из каждой "корзины" Александр Алаев и Сергей Прядкин достали по шару, образовав таким образом пары.
Хозяином поля в каждой из пар стала та команда, которая предыдущий раунд проводила на выезде.
Четвертьфинальные матчи состоятся 7 и 8 апреля.
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