Стали известны все пары 1/4 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) провели жеребьёвку стадии ¼ финала Кубка России.

Восемь команд были произвольно распределены на две "корзины". Затем из каждой "корзины" Александр Алаев и Сергей Прядкин достали по шару, образовав таким образом пары.

Хозяином поля в каждой из пар стала та команда, которая предыдущий раунд проводила на выезде.

Пары ¼ финала Кубка России

"Арсенал" (Тула) — ЦСКА (Москва).

"Ахмат" (Грозный) — "Уфа".

"Крылья Советов" (Самара) — "Динамо" (Москва).

"Сочи" — "Локомотив" (Москва).

Четвертьфинальные матчи состоятся 7 и 8 апреля.