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Большунов проиграл норвежцам и отказался общаться с прессой

Спорт

Российский лыжник Александр Большунов не смог завоевать медаль в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжным гонкам. Весь пьедестал почёта заняли норвежские лыжники.

Первый результат показал Ханс Холунд, вторым стал Симен Крюгер, с третьим временем финишировал Харальд Амундсен. Большунов с отставанием в 43,7 секунды финишировал четвёртым.

Большунов проигнорировал прессу

По словам комментатора Дмитрия Губерниева, Большунов отказался от общения с прессой после финиша гонки. Расстроенный лыжник прошёл мимо микст-зоны.

"Конечно, мы расстроены вместе с Александром, но удар нужно держать", — заявил Губерниев в эфире "Матч ТВ".

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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