Фигуристка Сотскова снова дисквалифицирована на 10 лет за допинг

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о дисквалификации Марии Сотсковой. Решение принято на основании вердикта РУСАДА, который был вынесен в августе 2020 года.
Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за подделку медицинской справки. Фигуристка пыталась объяснить пропуск допинг-тестов ненастоящим документом. Позже фигуристка сдала пробу, в которой было найдено запрещённое вещество.
Сотскова является участницей Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В июле 2020 года 20-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.
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