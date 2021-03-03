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Фигуристка Сотскова снова дисквалифицирована на 10 лет за допинг

Спорт » Фигурное катание

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о дисквалификации Марии Сотсковой. Решение принято на основании вердикта РУСАДА, который был вынесен в августе 2020 года.

Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за подделку медицинской справки. Фигуристка пыталась объяснить пропуск допинг-тестов ненастоящим документом. Позже фигуристка сдала пробу, в которой было найдено запрещённое вещество.

Сотскова является участницей Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В июле 2020 года 20-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.

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Автор: Артём Пермяков
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