Сборная Италии снялась с лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе

Сборная Италии покидает чемпионат мира по лыжным видам спорта в полном составе. В команде массовое заражение коронавирусом, сообщает Expressen.

Сначала положительные тесты сдали итальянские прыгуны с трамплина. Несмотря на то, что они быстро покинули турнир, заражения также были выявлены в команде по лыжным гонкам.

Таким образом, итальянских лыжников не будет в 15-километровой гонке с раздельным стартом, которая стартует в 15.15 сегодня.