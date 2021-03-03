Сборная Италии покидает чемпионат мира по лыжным видам спорта в полном составе. В команде массовое заражение коронавирусом, сообщает Expressen.
Сначала положительные тесты сдали итальянские прыгуны с трамплина. Несмотря на то, что они быстро покинули турнир, заражения также были выявлены в команде по лыжным гонкам.
Таким образом, итальянских лыжников не будет в 15-километровой гонке с раздельным стартом, которая стартует в 15.15 сегодня.
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