Финский призёр Олимпийских игр ставит в "разделке" на Большунова

Призёр Олимпийских игр Яри Исомется заявил, что лучшие шансы на победу в гонке с раздельным стартом чемпионата мира в Оберстдорфе имеет Александр Большунов. Стартует гонка 3 марта в 15.15 по московскому времени.

По словам финна, Большунов наиболее приспособлен к сложной трассе в Германии.

"Женская гонка показала, насколько трасса сложная. Нужно уметь работать на протяжении всей трассы, а Большунов умеет это делать лучше всего", — приводит MTV Uutiset слова Исомется.

Большунов на турнире в Оберстдорфе выиграл золото в скиатлоне.