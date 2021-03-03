Финский призёр Олимпийских игр ставит в "разделке" на Большунова

Призёр Олимпийских игр Яри Исомется заявил, что лучшие шансы на победу в гонке с раздельным стартом чемпионата мира в Оберстдорфе имеет Александр Большунов. Стартует гонка 3 марта в 15.15 по московскому времени.
По словам финна, Большунов наиболее приспособлен к сложной трассе в Германии.
"Женская гонка показала, насколько трасса сложная. Нужно уметь работать на протяжении всей трассы, а Большунов умеет это делать лучше всего", — приводит MTV Uutiset слова Исомется.
Большунов на турнире в Оберстдорфе выиграл золото в скиатлоне.
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