Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове

Журналист Михаил Моссаковский сообщил о смерти комментатора Юрия Розанова.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", — написал Моссаковский в Twitter.

Розанов боролся с раком. Недавно у журналиста обнаружили новые образования. В 2019 году продолжительное время не работал из-за курса химиотерапии. В ноябре 2019 года вернулся к работе.

Розанов известен российским болельщикам по комментариям футбольных и хоккейных матчей на "НТВ-Плюс" и других телеканалах. Несколько лет, до 2014 года, работал на Украине.

В 2012 году журналист получил ТЭФИ.

Соболезнования семье Розанова

Соболезнования родным и близким Розанова высказали многие футбольные клубы.

"Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким", — говорится в заявлении "Локомотива". "Ушёл из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне", — говорится в заявлении "Спартака". "На 60-м году жизни умер великий комментатор Юрий Розанов. Соболезнуем семье и близким Юрия Альбертовича", — говорится в заявлении сборной России.

Минута молчания

Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение начать все матчи 21-го тура с минуты молчания в память о Розанове.

Игры 21-го тура РПЛ пройдут с 6 по 8 марта.