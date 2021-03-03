Журналист Михаил Моссаковский сообщил о смерти комментатора Юрия Розанова.
"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", — написал Моссаковский в Twitter.
Розанов боролся с раком. Недавно у журналиста обнаружили новые образования. В 2019 году продолжительное время не работал из-за курса химиотерапии. В ноябре 2019 года вернулся к работе.
Розанов известен российским болельщикам по комментариям футбольных и хоккейных матчей на "НТВ-Плюс" и других телеканалах. Несколько лет, до 2014 года, работал на Украине.
В 2012 году журналист получил ТЭФИ.
Соболезнования родным и близким Розанова высказали многие футбольные клубы.
"Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким", — говорится в заявлении "Локомотива".
"Ушёл из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне", — говорится в заявлении "Спартака".
"На 60-м году жизни умер великий комментатор Юрий Розанов. Соболезнуем семье и близким Юрия Альбертовича", — говорится в заявлении сборной России.
Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение начать все матчи 21-го тура с минуты молчания в память о Розанове.
Игры 21-го тура РПЛ пройдут с 6 по 8 марта.
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