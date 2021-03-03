Губерниев ответил Боне и рассказал о размерах у Быстрова

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев не прошёл мимо слов звезды "Дома-2" Виктории Бони про футболиста Владимира Быстрова. Ранее телеведущая раскритиковала спортсмена за то, что он назвал грудь Анны Семенович "сиськами".

Боня заявила, что ей мерзко слушать такие слова от публичного человека, а также добавила, что у Быстрова проблемы с размерами.

"У него нечего отрезать. Я думаю, что у него всё там размером с наперсток и перепелиные… Ну, вы поняли", — заявила Боня.

Губерниев ответил Боне и заверил читателей в том, что у Быстрова, с которым он работает на телеканале, с размерами всё в порядке.

"У Быстрова просто огромный, я бы даже сказал огромнейший. Уверен, что Боня никогда таких не видела. Она просто не выдержит его, сидела бы да молчала лучше", - заявил Губерниев в интервью "СЭ".