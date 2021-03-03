В США считают, что карьера Косторной уже закончена

Американский обозреватель Филипп Херш высказался о результате Алёны Косторной в финале Кубка России по фигурному катанию. Чемпионка Европы заняла шестое место и не смогла отобраться на шведский чемпионат мира.

Херш предположил, что "взрослая" карьера Косторной закончилась. Журналист отметил превосходство над чемпионкой Европы более молодых спортсменок.

"Взрослая карьера Косторной закончилась, так и не начавшись? В следующем сезоне Хромых и Валиева смогут выступать со взрослыми", — написал Херш в Twitter.

Косторная в этом сезоне пропустила несколько стартов из-за травм и коронавируса. На одном из этапов Кубка России Алёна заняла второе место. Чемпионка Европы также была второй на этапе "Гран-при" в Москве.