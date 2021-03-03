"Сухой" Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата. Первой звездой признал российский вратарь Андрей Василевский, который с "Тампой" победил "Даллас" (2:0).
Василевский провёл третий подряд "сухой" матч без пропущенных шайб. В этом сезоне россиянин одержал 14 побед в 17 матчах. Его команда лидирует в Центральном дивизионе.
Второй звездой признан финский нападающий "Питтсбурга" Каспери Капанен, который забросил две шайбы "Филадельфии" (5:2). Третья звезда дня — форвард "Виннипега" Кайл Коннор, на счету которого 1+2 в игре с "Ванкувером" (5:2).
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