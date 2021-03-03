Финн, который "снял скальп с русских", заявил, что его не так поняли

Отец финского лыжника Йони Мяки объяснил, что имел в виду, говоря о снятом "скальпе с русских" после командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе. Финская команда в финишном створе обошла российскую, став серебряным призёром.
"Незабываемый финиш. Приятно во второй раз снять с русских скальп", — заявил тогда Тери Мяки.
После таких слов Мяки попал под шквал критики со стороны российских журналистов и болельщиков. Комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил отца лыжника, на что пришлось отвечать самому Йони — спортсмен заявил, что в его семье нет ненависти к русским.
Сам Тери заявил, что его неправильно поняли. На самом деле финн не имел в виду ничего плохого.
"Я ничего оскорбительного не сказал. Ретивых — очень мощный лыжник, а мой сын смог обойти. Йони снял скальп с русского — это в хорошем смысле сказано, меня не так поняли", — приводит Iltalehti слова Мяки.
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