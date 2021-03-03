Лыжница Ступак надеется, что у неё не отберут телефон

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась по поводу предложения главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе отобрать у спортсменов телефоны на время чемпионата мира. Главный тренер сборной России считает, что лыжникам мешают сосредоточиться на соревнованиях соцсети.
По словам Ступак, у неё нет таких проблем. Лыжница выразила надежду, что Вяльбе на самом деле пошутила.
"Надеюсь, это шутка. Я не пользуюсь соцсетями, они сейчас неважны. Мне телефон нужен только для связи с родными", — приводит Aftonbladet слова Ступак.
Ступак на этом чемпионате мира показала такие результаты:
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