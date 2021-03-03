Стал известен состав лыжной сборной России на женскую эстафету ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал состав женской команды на эстафету чемпионата мира по лыжным гонкам. Старт в Оберстдорфе состоится 4 марта и начнётся в 15.15 по московскому времени.

Участие в эстафете примут:

Яна Кирпиченко,

Наталья Непряева,

Юлия Ступак,

Татьяна Сорина.

"Сейчас главное — определить расстановку по этапам. Это мы ещё будем решать", — приводит "Спорт день за днём" слова Бородавко.

Сорина показывает лучшие результаты на чемпионате мира — в скиатлоне она была восьмой, в "разделке" — пятой.