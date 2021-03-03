Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал состав женской команды на эстафету чемпионата мира по лыжным гонкам. Старт в Оберстдорфе состоится 4 марта и начнётся в 15.15 по московскому времени.
Участие в эстафете примут:
"Сейчас главное — определить расстановку по этапам. Это мы ещё будем решать", — приводит "Спорт день за днём" слова Бородавко.
Сорина показывает лучшие результаты на чемпионате мира — в скиатлоне она была восьмой, в "разделке" — пятой.
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