Пеле успешно привился от коронавируса

Легендарный бразильский спортсмен, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле сделал прививку от коронавирусной инфекции. Он немедленно сообщил об этом в Instagram.

День вакцинации футболист назвал "незабываемым".

Пеле призвал помнить, что пандемия еще не подошла к концу и призвал подписчиков соблюдать правила гигиены, использовать маски и поддерживать социальную дистанцию. По данным портала G1, 80-летняя легенда спорта был привит на дому китайской вакциной Coronavac от компании Sinovac Biotech. Мероприятия по вакцинации идут в Бразилии с 18 января.

В середине января же начались разговоры о вакцинации в российском футболе. Первой это обсудила Российская премьер-лига (РПЛ).