Легендарный бразильский спортсмен, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле сделал прививку от коронавирусной инфекции. Он немедленно сообщил об этом в Instagram.
День вакцинации футболист назвал "незабываемым".
Пеле призвал помнить, что пандемия еще не подошла к концу и призвал подписчиков соблюдать правила гигиены, использовать маски и поддерживать социальную дистанцию. По данным портала G1, 80-летняя легенда спорта был привит на дому китайской вакциной Coronavac от компании Sinovac Biotech. Мероприятия по вакцинации идут в Бразилии с 18 января.
В середине января же начались разговоры о вакцинации в российском футболе. Первой это обсудила Российская премьер-лига (РПЛ).
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