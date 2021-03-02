Первушин завоевал бронзу в спринте юниорского ЧМ по биатлону

22-летний российский биатлонист Михаил Первушин завоевал бронзовую награду в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону. Турнир проходит в эти дни в австрийском Обертиллиахе.
Российский спортсмен прошёл дистанцию без промахов и отстал от лидера на 31,3 секунды.
Золотую медаль выиграл участник этапов Кубка мира и чемпионата Европы Эмильен Клод (Франция). Серебряным призёром стал чех Микулаш Карлик, который ранее выступал на ЧМ в Поклюке.
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