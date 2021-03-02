Первушин завоевал бронзу в спринте юниорского ЧМ по биатлону

22-летний российский биатлонист Михаил Первушин завоевал бронзовую награду в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону. Турнир проходит в эти дни в австрийском Обертиллиахе.

Российский спортсмен прошёл дистанцию без промахов и отстал от лидера на 31,3 секунды.

Золотую медаль выиграл участник этапов Кубка мира и чемпионата Европы Эмильен Клод (Франция). Серебряным призёром стал чех Микулаш Карлик, который ранее выступал на ЧМ в Поклюке.

Юниорский ЧМ, мужской спринт

Эмильен Клод (Франция) — (0 промахов). Микулаш Карлик (Чехия) — (1) +26,1. Михаил Первушин (Россия) — (0) +31,3.

21. Даниил Серохвостов (Россия) — (4) +1.23,7.

42. Артём Смирнов (Россия) — (1) +2.16,4.

50. Андрей Вьюхин (Россия) — (5) +2.41,6.