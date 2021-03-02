Стал известен состав сборной России на мужскую "разделку" лыжного ЧМ

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе назвала состав команды на мужскую 15-километровую гонку с раздельным стартом чемпионата мира. Соревнования состоятся 3 марта.
На старт в Оберстдорфе выйдут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Артём Мальцев.
Ранее сборная России потеряла из-за травм двух лыжников. Чемпионат мира покинули Сергей Устюгов и Денис Спицов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население