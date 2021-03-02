Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в очередной раз коснулась темы использования спортсменами смартфонов. Наставник сборной заявила, что на Олимпийские игры и чемпионаты мира хочет забирать гаджеты у лыжников.
"Когда люди по 5 часов в день проводят время в телефонах, то потом выходят на старт — и ни ногой, ни рукой. Кому нужны эти соцсети? Хочешь — ну, иди блогером", — приводит "СЭ" слова Вяльбе.
Глава ФЛГР назвала пользование соцсетями общемировой проблемой. Она заявила, что телефоны позволяют расслабиться, но не в том направлении, в котором нужно спортсменам.
"Они реально расслабленные. А чемпионат мира — не место для расслаблений. Поезжай домой и расслабляйся", — считает Вяльбе.
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