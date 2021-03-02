Квят станет резервным пилотом команды Формулы-1 "Альпин"

Российский пилот Даниил Квят станет резервным пилотом команды Формулы-1 "Альпин". В случае необходимости в сезоне-2021 он заменит на трассе Эстебана Окона или Фернандо Алонсо, сообщает Alpine F1 Updates.

Официальное сообщение о сотрудничестве с Квятом должно появиться сегодня. На 18.00 по московскому времени назначена презентация команды.

Квят мог получить контракт с "Альпин" из-за того, что молодые гонщики Оскар Пиастри, Кристиан Лундгор и Чжоу Гуанью не смогли получить суперлицензию.

Ранее Квят сотрудничал с "Ред Булл". В последнем сезоне он был пилотом команды "Альфа Таури".