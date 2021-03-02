Лыжницы проведут "разделку" чемпионата мира на трассе с солью

Организаторы лыжного чемпионата мира-2021 продолжают испытывать проблемы из-за тёплой погоды. Сегодняшняя гонка с раздельным стартом у женщин пройдёт при 15 градусах выше ноля.

Перед стартом в Оберстдорфе трассу посыпали солью, чтобы снег не растаял, сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Участие в гонке примут четыре российские спортсменки:

Наталья Непряева,

Юлия Ступак,

Татьяна Сорина,

Мария Истомина.