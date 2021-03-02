Лыжницы проведут "разделку" чемпионата мира на трассе с солью

Организаторы лыжного чемпионата мира-2021 продолжают испытывать проблемы из-за тёплой погоды. Сегодняшняя гонка с раздельным стартом у женщин пройдёт при 15 градусах выше ноля.
Перед стартом в Оберстдорфе трассу посыпали солью, чтобы снег не растаял, сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS).
Участие в гонке примут четыре российские спортсменки:
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