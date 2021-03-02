Ретивых ответил норвежцам на критику Большунова

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал неудачную для себя гонку на лыжном чемпионате мира в Оберстдорфе. В командном спринте он получил эстафету от Александра Большунова с отрывом в четыре секунды, а финишировал третьим, пропустив вперёд Норвегию и Финляндию.

По словам Ретивых, он недоволен своими действиями. Лыжник отметил, что не справился с высоким темпом.

"Мы недовольны бронзой. В этом году хотели победить Норвегию. Александр отлично отработал на последнем этапе, мне пришлось ехать в высоком темпе", — приводит Nettavisen слова Ретивых.

Также Ретивых ответил на вопрос об отношениях с Большуновым. Норвежские лыжники раскритиковали Александра, который после финиша не подошёл к партнёру по команде.

"Мы поговорили, и он сказал, что понимает, что это спорт. Я ошибся, когда пошёл в полную силу, а на последнем подъёме меня не хватило для атаки", — заявил Ретивых.