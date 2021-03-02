Великобритания готова потратить $3,9 млн на заявку ЧМ-2030

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что из бюджета будет выделено 3,9 млн долларов на поддержку заявки на проведение чемпионата мира-2030. Решение должно быть принято 2 марта, сообщает The Sun.

Участие в заявке примут Англия, Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс, а также Ирландия. Ранее между ассоциациями было подписано соответствующее соглашение.

"Мы очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году. Я думаю, это правильное место. Это дом футбола", — приводит The Sun слова Джонсона.

Процесс подачи заявок на проведение ЧМ-2030 будет открыт в 2022 году. Тогда же чемпионат мира пройдёт в Катаре. В 2026 году турнир примут США, Канада и Мексика.

Другие претенденты

Ранее стало известно о планах ещё по трём заявкам:

Испания и Португалия;

Румыния, Греция, Болгария и Сербия;

Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.