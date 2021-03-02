Суд арестовал недвижимость новичка "Спартака" на 2,7 млн евро

Суд в Амстердаме вынес решение об аресте недвижимости нападающего "Спартака" Квинси Промеса. Футболист ничего не сможет сделать с домом и строением около него в Утрехте общей стоимостью 2,7 млн евро, сообщает De Telegraaf.

Имущество было арестовано после того, как против Промеса подали иск о возмещении ущерба. Новичок "Спартака" проходит по делу о нанесении ножевых ранений.

В преступлении Промеса обвинил один из его родственников. Футболист якобы ранил ему ногу. Игрок и его адвокат отрицают обвинения. В декабре 2020 года нападающий провёл трое суток в СИЗО.

25 февраля Промес вернулся подписал контракт со "Спартаком". Красно-белые заплатили за трансфер 8,5 млн евро.