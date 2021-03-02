Экс-тренер "Спартака" Романцев находится в реанимации

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев госпитализирован в больницу с острым инфарктом. По сведениям РИА "Новости", 67-летний специалист сам вызвал "скорую" после того, как ему стало плохо.

Сейчас состояние Романцева стабилизировалось.

Романцев работал со "Спартаком" с 1989 по 2003 год. Команда восемь раз становилась чемпионом России и трижды обладателем Кубка России. Также на счету тренера по одному чемпионату и Кубку СССР.