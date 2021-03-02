Биатлонисты после чемпионата мира в Поклюке продолжают борьбу за Кубок мира. С 4 по 7 марта в чешском Нове-Место состоится восьмой этап. Трансляции в полном объёме будут доступны для российских зрителей.
Состав сборной России на этап в Нове-Место будет практически такой же, как на чемпионате мира. В команде одно изменение — вместо Антона Бабикова на Кубок мира отправится Кирилл Стрельцов.
С 11 по 14 марта в Нове-Место состоится девятый этап Кубка мира. Расписание трансляций станет известно позже.
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