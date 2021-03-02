Стало известно расписание трансляций этапа КМ по биатлону в Нове-Место

Биатлонисты после чемпионата мира в Поклюке продолжают борьбу за Кубок мира. С 4 по 7 марта в чешском Нове-Место состоится восьмой этап. Трансляции в полном объёме будут доступны для российских зрителей.

Состав сборной России на этап в Нове-Место будет практически такой же, как на чемпионате мира. В команде одно изменение — вместо Антона Бабикова на Кубок мира отправится Кирилл Стрельцов.

Расписание трансляций в Нове-Место

4 марта, 18.05 — Эстафета (женщины). Матч ТВ, Eurosport.

5 марта, 17.20 — Эстафета (мужчины). Матч ТВ, Eurosport.

6 марта, 13.00 — Спринт (женщины). Матч ТВ, Eurosport 2.

6 марта, 17.40 — Спринт (мужчины). Матч ТВ.

7 марта, 14.00 — Гонка преследования (женщины). Матч ТВ, Eurosport 2.

7 марта, 18.00 — Гонка преследования (мужчины). Матч ТВ, Eurosport 2.

С 11 по 14 марта в Нове-Место состоится девятый этап Кубка мира. Расписание трансляций станет известно позже.